Комітет рекомендував Раді відхилити законопроект про СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Комітет ВР питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відхилити законопроект № 3080 про Службу безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
“Було розглянуто проект Закону про внесення змін до ЗУ „Про Службу безпеки України“ щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ № 3196”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами розгляду комітету прийняли рішення рекомендувати ВРУ за результатами розгляду у першому читанні законопроект направити до головного комітету для підготовки на повторне перше читання.
“Розглянувши проект Закону про Службу безпеки України № 3080 члени комітету прийняли рішення рекомендувати ВРУ включити законопроект до порядку денного третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання та за результатами розгляду у першому читанні відхилити його”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова СБУ Іван Баканов заявив, що найближчими днями до Верховної Ради України внесуть законопроект про реформу Служби безпеки України.