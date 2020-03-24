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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100416 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103567 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105612 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104596 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113247 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 100830 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

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Комитет рекомендовал Раде отклонить законопроект о СБУ

Комитет рекомендовал Раде отклонить законопроект о СБУ

Киев  •  УНН

 • 22579 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал парламенту отклонить законопроект № 3080 о Службе безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Было рассмотрено проект Закона о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ № 3196", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения комитета приняли решение рекомендовать ВР по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект направить в главный комитет для подготовки на повторное первое чтение.

"Рассмотрев проект закона о Службе безопасности Украины № 3080 члены комитета приняли решение рекомендовать ВР включить законопроект в повестку дня третьей сессии ВР девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить его", - говорится в сообщении.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов заявил, что в ближайшие дни в Верховную Раду Украины внесут с аконопроект о реформе Службы безопасности Украины.

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