Голова Пентагону не розмовляв з Трампом після того, як президент допустив його відставку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Голова Пентагону Джеймс Меттіс не розмовляв з президентом США Дональдом Трампом після його інтерв’ю програмі “60 хвилин” на телеканалі CBS, де лідер країни заявив про можливу відставку керівника оборонного відомства. Про це Меттіс повідомив журналістам у понеділок, прямуючи з візитом до В’єтнаму, інформує УНН.

Журналісти попросили голову Пентагону прокоментувати слова Трампа про те, що Меттіс є прихильником Демократичної партії і незабаром може покинути команду президента. “Мені нема чого сказати. Я в його команді, ми ніколи не обговорювали можливість моєї відставки. Як ви бачите зараз, ми продовжуємо працювати”, — наводяться його слова в прес-релізі міноборони.

Він також зазначив, що не розмовляв з Трампом після інтерв’ю і визнав, що навіть “його не дивився”. “Я читав якісь витяги з газет (по інтерв’ю), але ще не ознайомився з усіма (матеріалами), — зазначив він. — Продовжую в міністерстві оборони робити свою роботу. Ніяких проблем”.

Витяги з інтерв’ю Трампа програмі “60 хвилин” на телеканалі CBS були опубліковані в неділю. За словами Трампа, американську адміністрацію в найближчим часом можуть залишити і інші співробітники.

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