Голова Пентагону не розмовляв з Трампом після того, як президент допустив його відставку

Журналісти попросили голову Пентагону прокоментувати слова Трампа про те, що Меттіс є прихильником Демократичної партії і незабаром може покинути команду президента. “Мені нема чого сказати. Я в його команді, ми ніколи не обговорювали можливість моєї відставки. Як ви бачите зараз, ми продовжуємо працювати”, — наводяться його слова в прес-релізі міноборони.

Він також зазначив, що не розмовляв з Трампом після інтерв’ю і визнав, що навіть “його не дивився”. “Я читав якісь витяги з газет (по інтерв’ю), але ще не ознайомився з усіма (матеріалами), — зазначив він. — Продовжую в міністерстві оборони робити свою роботу. Ніяких проблем”.

Витяги з інтерв’ю Трампа програмі “60 хвилин” на телеканалі CBS були опубліковані в неділю. За словами Трампа, американську адміністрацію в найближчим часом можуть залишити і інші співробітники.