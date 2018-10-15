Трамп заявив, що довіряє не всім співробітникам власної адміністрації

“Я не всім довіряю в Білому домі. Я буду з вами відвертий”, — підкреслив він. “Я не дитина. Це жорсткий світ, це хибне місце. Вашингтон — це порочне, хибне місце. Нападки, наклеп, розмови у тебе за спиною, але я по-своєму відчуваю себе тут дуже комфортно”, — додав Трамп.

Президент повідомив, що американську адміністрацію в найближчий час можуть залишити деякі співробітники. При цьому він підкреслив, що ніякого “хаосу в Білому домі” не існує, не дивлячись на те, що про це пишуть американські ЗМІ.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє лідеру КНДР Кім Чен Ину.