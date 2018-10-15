Трамп заявил, что доверяет не всем сотрудникам собственной администрации

“Я не всем доверяю в Белом доме. Я буду с вами откровенен”, — подчеркнул он. “Я не ребенок. Это жесткий мир, это порочное место. Вашингтон — это порочное, порочное место. Нападки, клевета, разговоры у тебя за спиной, но я по-своему чувствую себя здесь очень комфортно”, — добавил Трамп.

Президент сообщил, что американскую администрацию в ближайшее время могут покинуть некоторые сотрудники. При этом он подчеркнул, что никакого “хаоса в Белом доме” не существует, несмотря на то, что об этом пишут американские СМИ.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.