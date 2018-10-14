Трамп знову заявив, що довіряє Кім Чен Ину

“Я довіряю йому. Це не означає, що я не можу помилятися”, — зазначив президент. “Якби я йому не довіряв, я б все одно вам про це не сказав. Хіба не було б безрозсудним сказати вам про це тут, в передачі “60 хвилин”, — додав він.

Коли ведуча нагадала йому про звинувачення, які часто лунають на адресу лідера КНДР, в тому числі в репресіях, вбивствах і використанні примусової робочої сили, президент США підкреслив, що все це не скасовує користі того, що між Вашингтоном і Пхеньяном встановлений контакт.

“Я знаю про всі ці речі, я не немовля”, — сказав він. “Нехай все це так, у мене з ним гарні відносини”, — зазначив президент. “Згадайте про ті жахливі погрози, які робилися раніше. Тепер більше немає ніяких погроз”, — додав Трамп.

Як повідомляв УНН, міністр фінансів Південної Кореї попросив МВФ допомогти КНДР в проведенні реформ.