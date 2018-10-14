Трамп вновь заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

“Я доверяю ему. Это не значит, что я не могу ошибаться”, — отметил президент. “Если бы я ему не доверял, я бы все равно вам об этом не сказал. Разве не было бы безрассудным сказать вам об это здесь, в передаче “60 минут”, — добавил он.

Когда ведущая напомнила ему об обвинениях, которые часто звучат в адрес лидера КНДР, в том числе в репрессиях, убийствах и использовании принудительной рабочей силы, президент США подчеркнул, что все это не отменяет пользы того, что между Вашингтоном и Пхеньяном установлен контакт.

“Я знаю о всех этих вещах, я не младенец”, — сказал он. “Пускай все это так, у меня с ним хорошие отношения”, — отметил президент. “Вспомните про те ужасные угрозы, которые делались раньше. Теперь больше нет никаких угроз”, — добавил Трамп.

Как сообщал УНН, министр финансов Южной Кореи попросил МВФ помочь КНДР в проведении реформ.