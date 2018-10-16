Глава Пентагона не разговаривал с Трампом после того, как президент допустил его отставку

Журналисты попросили главу Пентагона прокомментировать слова Трампа о том, что Мэттис является сторонником Демократической партии и вскоре может покинуть команду президента. “Мне нечего сказать. Я в его команде, мы никогда не обсуждали возможность моего ухода. Как вы видите сейчас, мы продолжаем работать”, — приводятся его слова в пресс-релизе минобороны.

Он также отметил, что не разговаривал с Трампом после интервью и признал, что даже “его не смотрел”. “Я читал какие-то выдержки из газет (по интервью), но еще не ознакомился со всеми (материалами), — отметил он. — Продолжаю в министерстве обороны делать свою работу. Никаких проблем”.

Выдержки из интервью Трампа программе “60 минут” на телеканале CBS были опубликованы в воскресенье. По словам Трампа, американскую администрацию, американскую администрацию в ближайшее время могут покинуть и другие сотрудники.