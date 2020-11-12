Голова ОТГ на Чернігівщині вимагав "відкат" у понад пів мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області вимагав від підприємця 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на капремонт відкритого стадіонного комплексу, передає УНН із посиланням на повідомлення прокуратури Києва.
“... на вимаганні грошових коштів викрито голову однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області (ч. 4 ст. 368 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Полковника ЗСУ затримали на хабарі в 400 тисяч гривень
Згідно з матеріалами слідства, посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу, підписання актів виконаних робіт та забезпечення перерахунку коштів за виконання робіт, передбачених договором, повідомили у прокуратурі.
Голову ОТГ затримано на “гарячому” під час одержання ним 630 тис. гривень неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.