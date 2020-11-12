Голова ОТГ на Чернігівщині вимагав "відкат" у понад пів мільйона гривень

“... на вимаганні грошових коштів викрито голову однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області (ч. 4 ст. 368 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

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Згідно з матеріалами слідства, посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу, підписання актів виконаних робіт та забезпечення перерахунку коштів за виконання робіт, передбачених договором, повідомили у прокуратурі.

Голову ОТГ затримано на “гарячому” під час одержання ним 630 тис. гривень неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.