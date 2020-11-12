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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 214 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 42706 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 66038 просмотра

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08:59 • 86629 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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08:31 • 94434 просмотра

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Председатель ОТГ в Черниговской области требовал "откат" в более полумиллиона гривен

Председатель ОТГ в Черниговской области требовал "откат" в более полумиллиона гривен

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 • 13187 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Председатель одной из объединенных территориальных общин Черниговской области требовал от предпринимателя 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на капремонт открытого стадионного комплекса, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Киева.

“... на вымогательстве денежных средств разоблачен председатель одной из объединенных территориальных общин Черниговской области (ч. 4 ст. 368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

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Согласно материалам следствия, чиновник требовал от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса, подписание актов выполненных работ и обеспечения перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором, сообщили в прокуратуре.

Председатель ОТГ задержан на “горячем” во время получения им 630 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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