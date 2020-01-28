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Голова НАЗК представив своїх заступників

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Голова Національного агентства Олександр Новіков представив колективу НАЗК своїх заступників — Івана Преснякова та Романа Сухоставця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Голова НАЗК представив своїх заступників

“За словами Голови НАЗК, до сфери відповідальності Романа Сухоставця віднесено роботу підрозділів, які здійснюють перевірки декларацій та моніторинг способу життя, а також сферу запобігання політичній корупції. Іван Пресняков відповідатиме за формування та координацію антикорупційної політики, моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції”, — йдеться в повідомленні.

Також, голова НАЗК представив керівника апарату Національного агентства — Ігоря Хохича, заступника керівника апарату — Ігоря Дробка, а також керівника Департаменту з питань запобігання політичній корупції Ганну Чорнуцьку.

Так, Роман Сухоставець має економічну та юридичну освіти. У 2014-2015 роках служив у Збройних Силах України. З 2015 року веде активну громадську діяльність у сфері захисту прав людини, антикорупційну діяльність. У 2016 році обраний до Громадської ради доброчесності. Брав експертну участь у багатьох національних та міжнародних заходах з питань судової реформи.

Іван Пресняков — антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності “Долучайся!” (USAID/ENGAGE).

Політолог за освітою, яку здобув в Києво-Могилянській Академії. Також навчався в Центрі соціальних студій при Інституті філософії та соціології Польської академії наук, де отримав ступінь магістра (MA degree with merit), спеціалізація “Суспільство та політика”, диплом видано Університетом Ланкастера, Великобританія.

Працював у неурядових організаціях “Міжнародний центр перспективних досліджень”, “Український інститут публічної політики”; проектах Програми розвитку ООН в Україні, в т.ч. у 2015-2017 роках був керівником проекту ПРООН в Україні “Прозорість та доброчесність публічного сектору в Україні”.

Нагадаємо, Новіков анонсував створення підрозділу із контролю за діяльністю та захисту працівників НАЗК.

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