Председатель НАПК представил своих заместителей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Председатель Национального агентства Александр Новиков представил коллективу НАПК своих заместителей — Ивана Преснякова и Романа Сухоставца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.
“По словам Председателя НАПК, в сферу ответственности Романа Сухоставца отнесены работа подразделений, осуществляющих проверки деклараций и мониторинг образа жизни, а также сферу предотвращения политической коррупции. Иван Пресняков отвечать за формирование и координацию антикоррупционной политики, мониторинг соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции”, — говорится в сообщении.
Также, председатель НАПК представил руководителя аппарата Национального агентства — Игоря Хохича, заместителя руководителя аппарата — Игоря Дробка, а также руководителя Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции Анну Чорнуцкую.
Так, Роман Сухоставец имеет экономическое и юридическое образования. В 2014-2015 годах служил в Вооруженных Силах Украины. С 2015 года ведет активную общественную деятельность в сфере защиты прав человека, антикоррупционную деятельность. В 2016 году избран в Общественный совет добродетели. Принимал экспертную участие во многих национальных и международных мероприятиях по вопросам судебной реформы.
Иван Пресняков — антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности “присоединяйся!” (USAID/ENGAGE).
Политолог по образованию, которое получил в Киево-Могилянской Академии. Также учился в Центре социальных исследований при Институте философии и социологии Польской академии наук, где получил степень магистра (MA degree with merit), специализация “Общество и политика”, диплом выдан Университетом Ланкастера, Великобритания.
Работал в неправительственных организациях “Международный центр перспективных исследований”, “Украинский институт публичной политики”; проектах Программы развития ООН в Украине, в т.ч. в 2015-2017 годах был руководителем проекта ПРООН в Украине “Прозрачность и добродетель публичного сектора в Украине”.
Напомним, Новиков анонсировал создание подразделения по контролю за деятельностью и защиты работников НАПК.