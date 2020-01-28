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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Председатель НАПК представил своих заместителей

Киев • УНН

 • 18765 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Председатель Национального агентства Александр Новиков представил коллективу НАПК своих заместителей — Ивана Преснякова и Романа Сухоставца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.

Председатель НАПК представил своих заместителей

“По словам Председателя НАПК, в сферу ответственности Романа Сухоставца отнесены работа подразделений, осуществляющих проверки деклараций и мониторинг образа жизни, а также сферу предотвращения политической коррупции. Иван Пресняков отвечать за формирование и координацию антикоррупционной политики, мониторинг соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции”, — говорится в сообщении.

Также, председатель НАПК представил руководителя аппарата Национального агентства — Игоря Хохича, заместителя руководителя аппарата — Игоря Дробка, а также руководителя Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции Анну Чорнуцкую.

Так, Роман Сухоставец имеет экономическое и юридическое образования. В 2014-2015 годах служил в Вооруженных Силах Украины. С 2015 года ведет активную общественную деятельность в сфере защиты прав человека, антикоррупционную деятельность. В 2016 году избран в Общественный совет добродетели. Принимал экспертную участие во многих национальных и международных мероприятиях по вопросам судебной реформы.

Иван Пресняков — антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности “присоединяйся!” (USAID/ENGAGE).

Политолог по образованию, которое получил в Киево-Могилянской Академии. Также учился в Центре социальных исследований при Институте философии и социологии Польской академии наук, где получил степень магистра (MA degree with merit), специализация “Общество и политика”, диплом выдан Университетом Ланкастера, Великобритания.

Работал в неправительственных организациях “Международный центр перспективных исследований”, “Украинский институт публичной политики”; проектах Программы развития ООН в Украине, в т.ч. в 2015-2017 годах был руководителем проекта ПРООН в Украине “Прозрачность и добродетель публичного сектора в Украине”.

Напомним, Новиков анонсировал создание подразделения по контролю за деятельностью и защиты работников НАПК.

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