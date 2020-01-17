Новіков анонсував створення підрозділу із контролю за діяльністю та захисту працівників НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції буде створений підрозділ із контролю за діяльністю та захисту працівників НАЗК. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що для забезпечення ефективної роботи Національного агентства буде створено спеціальний підрозділ із контролю за діяльністю та захисту працівників НАЗК.
“Мені відомо, що дехто з працівників апарату НАЗК піддавався тиску з боку інших органів державної влади та політичних сил і не міг у зв’язку з цим ефективно виконувати обов’язки, покладені Законом. Як колишній працівник прокуратури я розумію, що без ефективного захисту колективу орган не може якісно працювати. Впевнений, з тими працівниками НАЗК, хто відповідає критеріям доброчесності та професіоналізму, ми зможемо змінити уявлення в суспільстві про Агентство”, — зазначив він.
Нагадаємо, новий голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає своєю ціллю на посаді повну автоматизацію перевірки декларацій та налагодити ефективну співпрацю з Державним бюро розслідувань.