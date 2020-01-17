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Новіков анонсував створення підрозділу із контролю за діяльністю та захисту працівників НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції буде створений підрозділ із контролю за діяльністю та захисту працівників НАЗК. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Новіков анонсував створення підрозділу із контролю за діяльністю та захисту працівників НАЗК

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що для забезпечення ефективної роботи Національного агентства буде створено спеціальний підрозділ із контролю за діяльністю та захисту працівників НАЗК.

“Мені відомо, що дехто з працівників апарату НАЗК піддавався тиску з боку інших органів державної влади та політичних сил і не міг у зв’язку з цим ефективно виконувати обов’язки, покладені Законом. Як колишній працівник прокуратури я розумію, що без ефективного захисту колективу орган не може якісно працювати. Впевнений, з тими працівниками НАЗК, хто відповідає критеріям доброчесності та професіоналізму, ми зможемо змінити уявлення в суспільстві про Агентство”, — зазначив він.

Нагадаємо, новий голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає своєю ціллю на посаді повну автоматизацію перевірки декларацій та налагодити ефективну співпрацю з Державним бюро розслідувань.

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