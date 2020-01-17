Новиков анонсировал создание подразделения по контролю за деятельностью и защиты работников НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции будет создано подразделение по контролю за деятельностью и защиты работников Назка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил, что для обеспечения эффективной работы Национального агентства будет создано специальное подразделение по контролю за деятельностью и защиты работников НАПК.
“Мне известно, что некоторые из работников аппарата НАПК подвергался давлению со стороны других органов государственной власти и политических сил и не мог в связи с этим эффективно выполнять обязанности, возложенные законом. Как бывший работник прокуратуры я понимаю, что без эффективной защиты коллектива орган не может качественно работать. Уверен, с теми работниками НАПК, кто отвечает критериям добропорядочности и профессионализма, мы сможем изменить представление в обществе о Агентство”, — отметил он.
Напомним, новый председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков считает своей целью на посту полную автоматизацию проверки деклараций и наладить эффективное сотрудничество с Государственным бюро расследований.