Очільник Нацполіції виступає за легалізацію грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Голова Нацполіції Ігор Клименко вважає, що гральний бізнес має контролюватися державою. Про це він розповів в інтерв’ю виданню LB, передає УНН.
"Гральний бізнес повинен знаходиться в руках держави і контролюватися чітко державою", - розповів він.
Як раніше повідомляв УНН, за рахунок легалізації грального бізнесу в бюджет планують отримати 2-3,5 млрд грн.
Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко вважає, що перш ніж легалізувати зброю в Україні, необхідно закінчити бойові дії та вилучити всю незаконну зброю.
Також голова Нацполіції розповів про своє ставлення до легалізації проституції та наркотиків.