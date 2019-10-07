Глава Нацполиции выступает за легализацию игорного бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Глава Нацполиции Игорь Клименко считает, что игорный бизнес должен контролироваться государством. Об этом он рассказал в интервью изданию LB, передает УНН.
"Игорный бизнес должен находится в руках государства и контролироваться четко государством", - рассказал он.
Как ранее сообщал УНН, за счет легализации игорного бизнеса в бюджет планируют получить 2-3,5 млрд грн.
Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко считает, что прежде чем легализовать оружие в Украине, необходимо закончить боевые действия и изъять все незаконное оружие.
Также глава Нацполиции рассказал о своем отношении к легализации проституции и наркотиков.