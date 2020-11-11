Голова Нацбанку припускає, що візит місії МВФ можливий до кінця року

Втім, голова НБУ висловив сподівання, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року.

“Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року”, - розповів Кирило Шевченко.

Кирило Шевченко наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

“Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру”, - додав Кирило Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль розповів, за що відповідає Зеленський у перемовинах з МВФ