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Голова Нацбанку припускає, що візит місії МВФ можливий до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова Національного банку України Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд. Повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Втім, голова НБУ висловив сподівання, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року.

“Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року”, - розповів Кирило Шевченко.

Кирило Шевченко наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

“Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру”, - додав Кирило Шевченко.

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