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08:59 • 86528 просмотра

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Глава Нацбанка предполагает, что визит миссии МВФ возможен до конца года

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что даты визита миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд. Сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Впрочем, глава НБУ выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года.

"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - рассказал Кирилл Шевченко.

Кирилл Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проект бюджета Украины на 2021. И третий - работы самого Национального банка.

"Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного суда. Четкие месседжи, которые предоставил президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру", - добавил Кирилл Шевченко.

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