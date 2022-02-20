Голова МЗС Китаю назвав Мінські угоди "єдиним виходом" для України

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван І в суботу назвав Мінські угоди "єдиним виходом" для вирішення ситуації в Україні і заявив, що Україна не повинна бути передовою для конкуренції між великими державами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.