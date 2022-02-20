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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Голова МЗС Китаю назвав Мінські угоди "єдиним виходом" для України

Голова МЗС Китаю назвав Мінські угоди "єдиним виходом" для України

Київ • УНН

 • 259306 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван І в суботу назвав Мінські угоди "єдиним виходом" для вирішення ситуації в Україні і заявив, що Україна не повинна бути передовою для конкуренції між великими державами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Виступаючи на конференції з безпеки в Мюнхені через відеозв'язок, Ван сказав, що всі сторони повинні сісти, щоб провести поглиблену дискусію і підготувати дорожню карту та графік виконання Мінських угод.

Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність будь-якої країни слід поважати і захищати, сказав Ван.

Додамо

Президент Фінляндії порівняв нинішнє ставлення Росії до України зі спробою радянського диктатора Йосипа Сталіна загрожувати і розділити Фінляндію перед вторгненням у 1939 році. Про це заявив Саулі Нііністо на конференції з безпеки в Мюнхені.

Нагадаємо

Лідери Росії Володимир Путін та Китаю Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч у Пекіні, за підсумком якої було ухвалено низку документів, а також спільну заяву. У ньому лідери виступили проти розширення Північноатлантичного альянсу.

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