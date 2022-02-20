Глава МИД Китая назвал Минские соглашения "единственным выходом" для Украины

Детали

Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене через видеосвязь, Ван сказал, что все стороны должны сесть, чтобы провести углубленную дискуссию и подготовить дорожную карту и график выполнения Минских соглашений.

Суверенитет, независимость и территориальная целостность любой страны следует уважать и защищать, сказал Ван.

Добавим

Президент Финляндии сравнил нынешнее отношение России к Украине с попыткой советского диктатора Иосифа Сталина угрожать и разделить Финляндию перед вторжением в 1939 году. Об этом заявил Саули Ниинистьо на конференции по безопасности в Мюнхене.

Напомним

Лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в Пекине, по итогом которой было принято ряд документов, а также совместное заявление. В нем лидеры выступили против расширения Североатлантического альянса.