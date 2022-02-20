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Фінляндія порівнює ставлення Росії до України з радянськими загрозами

Фінляндія порівнює ставлення Росії до України з радянськими загрозами

Київ • УНН

 • 271588 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Фінляндії порівняв нинішнє ставлення Росії до України зі спробою радянського диктатора Йосипа Сталіна загрожувати і розділити Фінляндію перед вторгненням у 1939 році. Про це заявив Саулі Нііністо на конференції з безпеки в Мюнхені, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Все те, що відбувається в Україні, все, що зараз відбувається в західному світі, нагадує мені те, що сталося у Фінляндії”, — сказав президент Фінляндії Саулі Нііністо на конференції з безпеки в Мюнхені.

“Сталін думав, що він розколе націю, і легко піти і вторгнутися у Фінляндію. Вийшло зовсім навпаки. Люди об’єдналися, і те саме ми бачимо в Україні”.

Передісторія

Фінляндія, яка була частиною Російської імперії з 1809 по 1917 рік, чинила опір початковому радянському вторгненню в 1939 році. Пізніше північна країна перейшла на бік нацистської Німеччини протягом більшої частини Другої світової війни і втратила частину своєї довоєнної території Радянському Союзу в мирний час.

Під час холодної війни Фінляндія була нейтральною між Заходом і Радянським Союзом.

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