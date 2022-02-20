Фінляндія порівнює ставлення Росії до України з радянськими загрозами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Фінляндії порівняв нинішнє ставлення Росії до України зі спробою радянського диктатора Йосипа Сталіна загрожувати і розділити Фінляндію перед вторгненням у 1939 році. Про це заявив Саулі Нііністо на конференції з безпеки в Мюнхені, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Все те, що відбувається в Україні, все, що зараз відбувається в західному світі, нагадує мені те, що сталося у Фінляндії”, — сказав президент Фінляндії Саулі Нііністо на конференції з безпеки в Мюнхені.
“Сталін думав, що він розколе націю, і легко піти і вторгнутися у Фінляндію. Вийшло зовсім навпаки. Люди об’єдналися, і те саме ми бачимо в Україні”.
Передісторія
Фінляндія, яка була частиною Російської імперії з 1809 по 1917 рік, чинила опір початковому радянському вторгненню в 1939 році. Пізніше північна країна перейшла на бік нацистської Німеччини протягом більшої частини Другої світової війни і втратила частину своєї довоєнної території Радянському Союзу в мирний час.
Під час холодної війни Фінляндія була нейтральною між Заходом і Радянським Союзом.
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