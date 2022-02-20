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Финляндия сравнивает отношение России к Украине с советскими угрозами

Финляндия сравнивает отношение России к Украине с советскими угрозами

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Финляндии сравнил нынешнее отношение России к Украине с попыткой советского диктатора Иосифа Сталина угрожать и разделить Финляндию перед вторжением в 1939 году. Об этом заявил Саули Ниинисто на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Все то, что происходит в Украине, все, что сейчас происходит в западном мире, напоминает мне то, что произошло в Финляндии”, — сказал президент Финляндии Саули Ниинисто на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Сталин думал, что он расколет нацию, и легко пойти и вторгнуться в Финляндию. Получилось совсем наоборот. Люди объединились, и то же мы видим в Украине”.

Предыстория

Финляндия, которая была частью Российской империи с 1809 по 1917 год, сопротивлялась начальном советскому вторжению в 1939 году. Позже северная страна перешла на сторону нацистской Германии в течение большей части Второй мировой войны и потеряла часть своей довоенной территории Советскому Союзу в мирное время.

Во время холодной войны Финляндия была нейтральной между Западом и Советским Союзом.

Напомним

Обострение на Донбассе и второй день Мюнхен: украинская дипломатия работает в режиме нон-стоп.

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