Финляндия сравнивает отношение России к Украине с советскими угрозами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Финляндии сравнил нынешнее отношение России к Украине с попыткой советского диктатора Иосифа Сталина угрожать и разделить Финляндию перед вторжением в 1939 году. Об этом заявил Саули Ниинисто на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Все то, что происходит в Украине, все, что сейчас происходит в западном мире, напоминает мне то, что произошло в Финляндии”, — сказал президент Финляндии Саули Ниинисто на конференции по безопасности в Мюнхене.
"Сталин думал, что он расколет нацию, и легко пойти и вторгнуться в Финляндию. Получилось совсем наоборот. Люди объединились, и то же мы видим в Украине”.
Предыстория
Финляндия, которая была частью Российской империи с 1809 по 1917 год, сопротивлялась начальном советскому вторжению в 1939 году. Позже северная страна перешла на сторону нацистской Германии в течение большей части Второй мировой войны и потеряла часть своей довоенной территории Советскому Союзу в мирное время.
Во время холодной войны Финляндия была нейтральной между Западом и Советским Союзом.
Напомним
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