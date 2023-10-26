Голова МЗС Ірану прибув до США: планує висловити підтримку палестинцям на засіданні ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Голова МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян прибув до Нью-Йорка у США, щоб підтримати інтереси палестинців на засіданні ООН. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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«Хосейн Амір Абдоллахіян прибув до Нью-Йорка, щоб підтримати інтереси палестинців на засіданні ООН. Іран заперечує причетність до атаки терористів ХАМАС на Ізраїль, при цьому керівництво країни привітало напад», - ідеться у повідомленні видання.
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Міністр закордонних справ Ірану візьме участь в Генеральній асамблеї ООН. Він планує вести діалог з питань палестино-ізраїльського конфлікту та оцінити ризики його подальшої ескалації до рівня загальнорегіональної кризи. У коментарях іранським ЗМІ напередодні візиту він підкреслив свій намір висловити офіційну позицію Ісламської Республіки Іран щодо поточних подій у Близькосхідному регіоні на Генеральній асамблеї ООН. Він також говорив про необхідність припинення атак на Газу з боку Ізраїлю і відправки гуманітарної допомоги жителям Гази.
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