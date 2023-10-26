Глава МИД Ирана прибыл в США: планирует выразить поддержку палестинцам на заседании ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Нью-Йорк в США, чтобы поддержать интересы палестинцев на заседании ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
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«Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать интересы палестинцев на заседании ООН. Иран отрицает причастность к атаке террористов ХАМАС на Израиль, при этом руководство страны приветствовало нападение», - говорится в сообщении издания.
Детали
Министр иностранных дел Ирана примет участие в Генеральной ассамблее ООН. Он планирует вести диалог по вопросам палестино-израильского конфликта и оценить риски его дальнейшей эскалации до уровня общерегионального кризиса. В комментариях иранским СМИ накануне визита он подчеркнул свое намерение выразить официальную позицию Исламской Республики Иран относительно текущих событий в Ближневосточном регионе на Генеральной ассамблее ООН. Он также говорил о необходимости прекращения атак на Газу со стороны Израиля и отправки гуманитарной помощи жителям Газы.
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