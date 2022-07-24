Голова МЗС Франції про російський удар по Одесі: закликаємо рф поважати підписану з ООН угоду

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 26927 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 57667 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 70625 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 80705 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 79537 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 77711 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 85187 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 223975 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149408 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172511 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 39525 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 79981 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 103159 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 100116 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 56991 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 18585 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 223973 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 498620 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 448233 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 654204 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 8940 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 28627 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 56991 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 103159 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 114191 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Голова МЗС Франції про російський удар по Одесі: закликаємо рф поважати підписану з ООН угоду

Голова МЗС Франції про російський удар по Одесі: закликаємо рф поважати підписану з ООН угоду

Київ • УНН

 • 139310 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. МЗС Франції закликає росію поважати підписану з ООН угоду про вивезення зерна з українських портів. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає УНН.

Цитата

"Російські ракетні обстріли морського порту Одеси, які відбулися на наступний день після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозну стурбованість. Я закликаю росію поважати букву І дух цієї угоди", – зазначила голова МЗС Франції.

Доповнення 

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".

Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.

У результаті ракетного удару по Одеському порту постраждали люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Австрія засудила обстріл російськими окупантами Одеси

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.76
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95