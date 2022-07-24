Голова МЗС Франції про російський удар по Одесі: закликаємо рф поважати підписану з ООН угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. МЗС Франції закликає росію поважати підписану з ООН угоду про вивезення зерна з українських портів. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає УНН.
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"Російські ракетні обстріли морського порту Одеси, які відбулися на наступний день після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозну стурбованість. Я закликаю росію поважати букву І дух цієї угоди", – зазначила голова МЗС Франції.
Доповнення
Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".
Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Ворожий ракетний удар по порту Одеси викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.
У результаті ракетного удару по Одеському порту постраждали люди.
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