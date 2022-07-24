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Глава МИД Франции о российском ударе по Одессе: призываем рф уважать подписанное с ООН соглашение

Киев • УНН

 • 139303 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. МИД Франции призывает россию уважать подписанное с ООН соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает УНН.

Цитата

"Российские ракетные обстрелы морского порта Одессы, произошедшие на следующий день после подписания соглашения под эгидой ООН, вызывают серьезную обеспокоенность. Я призываю россию уважать букву I дух этого соглашения", – отметила глава МИД Франции.

Дополнение 

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы вызвал реакцию как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности США.

В результате ракетного удара по Одесскому порту пострадали люди.

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