Глава МИД Франции о российском ударе по Одессе: призываем рф уважать подписанное с ООН соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. МИД Франции призывает россию уважать подписанное с ООН соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает УНН.
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"Российские ракетные обстрелы морского порта Одессы, произошедшие на следующий день после подписания соглашения под эгидой ООН, вызывают серьезную обеспокоенность. Я призываю россию уважать букву I дух этого соглашения", – отметила глава МИД Франции.
Дополнение
Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".
Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Вражеский ракетный удар по порту Одессы вызвал реакцию как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности США.
В результате ракетного удара по Одесскому порту пострадали люди.
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