Австрія засудила обстріл російськими окупантами Одеси

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"Ми рішуче засуджуємо сьогоднішню атаку на Одесу, менш ніж через 24 години після домовленості щодо експорту зерна з українських портів. Така тактика є обурливою і демонструє подальшу зневагу з боку росії мільйонів людей в усьому світі, які страждають від продовольчої небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".

Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.

У результаті ракетного удару по Одеському порту постраждали люди.