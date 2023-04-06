Голова МЗС Британії: зараз потрібно зосередитися на війні, на вступі України в НАТО - пізніше

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"Очевидно, що є давні зобов’язання забезпечити Україні шлях до членства в НАТО", - сказав Клеверлі, додавши, що "пріоритетом, звичайно, наразі є їхня самооборона тут і зараз".

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Міністр визнав зобов’язання НАТО, взяті під час Бухарестського саміту у 2008 році, що Україна остаточно приєднається до альянсу. Але він стверджує, що це потрібно обговорювати "на пізнішому етапі". Зауваження Клеверлі прозвучали на тлі того, що українські офіційні особи останніми днями повторили свої заклики до наближення країни до НАТО, що, як, пише Politico, викликало неоднозначну реакцію лідерів альянсу.

Зазначається, що це питання також було головним під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі цього тижня. За словами Клеверлі, місце України в європейській архітектурі безпеки є "питанням, яке потрібно вирішити на етапі реконструкції".

"У межах цієї реконструкції українці і, звичайно, всі інші захочуть побачити надійний спосіб гарантувати, що жорстокість, яку вони зараз зазнають, не буде відтворена в майбутньому. Як саме це станеться, це розмова, яку ще потрібно провести", - додав міністр.

Він продовжив, що Лондон хоче підтримати Київ на шляху до членства в НАТО, проте, на його думку, "важлива послідовність, сьогоднішня робота допомагає їм захистити себе".

Як зауважує видання, союзники по НАТО наразі розходяться щодо того, як втілити прагнення України стати країною-членом Альянсу, оскільки Лондон і Вашингтон, хочуть зосередитися на негайній практичній допомозі Києву. Натомість низка союзників на східному фланзі хочуть наблизити Україну до альянсу зараз, щоб публічно дати сигнал, що Україна обов’язково приєднається до альянсу, коли військові дії припиняться, пише Politico.

Нагадаємо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 4 квітня, у Брюсселі висловив підтримку членству України в НАТО.

"Майбутнє України - це євроатлантична сім'я", - сказав він журналістам.

Пізніше Генсек пояснив, що для того, щоб Україна стала повноправним членом НАТО "необхідні, принаймні, дві речі", одна з яких - здобуття перемоги як суверенної незалежної держави.