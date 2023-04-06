Глава МИД Британии: сейчас нужно сосредоточиться на войне, на вступлении Украины в НАТО - позже

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"Очевидно, что есть давние обязательства обеспечить Украине путь к членству в НАТО", - сказал Клеверли, добавив, что "приоритетом, конечно, сейчас является их самооборона здесь и сейчас".

Детали

Министр признал обязательства НАТО, взятые во время Бухарестского саммита в 2008 году, что Украина окончательно присоединится к альянсу. Но он утверждает, что это нужно обсуждать "на более позднем этапе". Замечания Клеверли прозвучали на фоне того, что украинские официальные лица в последние дни повторили свои призывы к приближению страны к НАТО, что, как, пишет Politico, вызвало неоднозначную реакцию лидеров альянса.

Отмечается, что этот вопрос также был главным во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе на этой неделе. По словам Клеверли, место Украины в европейской архитектуре безопасности является "вопросом, который нужно решить на этапе реконструкции".

"В рамках этой реконструкции украинцы и, конечно, все остальные захотят увидеть надежный способ гарантировать, что жестокость, которой они сейчас подвергаются, не будет воспроизведена в будущем. Как именно это произойдет, это разговор, который еще нужно провести", - добавил министр.

Он продолжил, что Лондон хочет поддержать Киев на пути к членству в НАТО, однако, по его мнению, "важна последовательность, сегодняшняя работа помогает им защитить себя".

Как отмечает издание, союзники по НАТО пока расходятся относительно того, как воплотить стремление Украины стать страной-членом Альянса, поскольку Лондон и Вашингтон, хотят сосредоточиться на немедленной практической помощи Киеву. Зато ряд союзников на восточном фланге хотят приблизить Украину к альянсу сейчас, чтобы публично дать сигнал, что Украина обязательно присоединится к альянсу, когда военные действия прекратятся, пишет Politico.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 4 апреля, в Брюсселе выразил поддержку членству Украины в НАТО.

"Будущее Украины - это евроатлантическая семья", - сказал он журналистам.

Позже Генсек пояснил, что для того, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО "необходимы, по крайней мере, две вещи", одна из которых - одержание победы как суверенного независимого государства.