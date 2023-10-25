Голова міноборони рф шойгу нібито приїжджав на фронт: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В міністерстві оборони рф заявили, що голова відомства, генерал армії, сергій шойгу їздив на фронт і перевірив пункт управління військ "Восток" на Донеччині, інформує УНН.
Деталі
В міноборони рф заявили, що шойгу заслухав доповіді командувача угрупованням і офіцерів штабу щодо обстановки на фронті і виконання російськими військами бойових завдань.
Командувач угрупованням "Восток" андрій кузьменко заявив, що буцімто виконав «доручення міністра оборони рф щодо формування в підлеглих військах штатних підрозділів застосування БПЛА, укомплектування їх підготовленими фахівцями, а також забезпечення всіх підрозділів ударними і розвідувальними безпілотними комплексами, включно з FPV-дронамі, зокрема FPV-дронами».
Доповнення
20 жовтня росЗМі із посиланням на міноборони рф повідомляли, що ррезидент росії володимир путін відвідав штаб південного військового округу в ростові-на-дону.
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