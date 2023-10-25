Глава минобороны рф шойгу якобы приезжал на фронт: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В министерстве обороны рф заявили, что глава ведомства, генерал армии, сергей шойгу ездил на фронт и проверил пункт управления войск "Восток" в Донецкой области, информирует УНН.
Детали
В минобороны рф заявили, что шойгу заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по обстановке на фронте и выполнению российскими войсками боевых задач.
Командующий группировкой "Восток" андрей кузьменко заявил, что якобы выполнил «поручение министра обороны рф по формированию в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектованию их подготовленными специалистами, а также обеспечению всех подразделений ударными и разведывательными беспилотными комплексами, включая FPV-дроны, в частности FPV-дронами».
Дополнение
20 октября росСМИ со ссылкой на минобороны рф сообщали, что президент россии владимир путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону.
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