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Глава минобороны рф шойгу якобы приезжал на фронт: что известно

Киев • УНН

 • 129912 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В министерстве обороны рф заявили, что глава ведомства, генерал армии, сергей шойгу ездил на фронт и проверил пункт управления войск "Восток" в Донецкой области, информирует УНН.

Глава минобороны рф шойгу якобы приезжал на фронт: что известно

Детали

В минобороны рф заявили, что шойгу заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по обстановке на фронте и выполнению российскими войсками боевых задач.

Командующий группировкой "Восток" андрей кузьменко заявил, что якобы выполнил «поручение министра обороны рф по формированию в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектованию их подготовленными специалистами, а также обеспечению всех подразделений ударными и разведывательными беспилотными комплексами, включая FPV-дроны, в частности FPV-дронами».

Дополнение

20 октября росСМИ со ссылкой на минобороны рф сообщали, что президент россии владимир путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону.

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