Голова фракції "Слуга народу" Арахамія на своєму місці - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не йде з посади, більше того – перебуває на ній цілком виправдано. Про це в кулуарах Ради журналістам сказала представник уряду в парламенті Ірина Верещук, передає кореспондент УНН.
"Давид Арахамія справляється, і він не залишає свою посаду, принаймні, нам про це невідомо. І якщо би він це хотів робити добровільно – це одна справа. А якщо би він це хотів робити недобровільно, або хтось його змушував, то ми будемо захищати нашого голову фракції. Давид Арахамія на своєму місці. Немає підґрунтя про це (звільнення Арахамії з посади - ред.) говорити", - наголосила Верещук.
Нагадаємо, що і сам Давид Арахамія спростував чутки про власне звільнення.