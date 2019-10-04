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Глава фракции "Слуга народа" Арахамия на своем месте - Верещук

Киев • УНН

 • 6354 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не идет с должности, более того - находится на ней вполне оправдано. Об этом в кулуарах Рады журналистам сказала представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает корреспондент УНН.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия на своем месте - Верещук

"Давид Арахамия справляется, и он не покидает свой пост, по крайней мере, нам об этом неизвестно. И если бы он это хотел делать добровольно - это одно дело. А если бы он это хотел делать недобровольно, или кто-то его заставлял, то мы будем защищать нашего председателя фракции. Давид Арахамия на своем месте. Нет оснований об этом (освобождение Арахамия с должности - ред.) говорить", - подчеркнула Верещук.

Напомним, что и сам Давид Арахамия опроверг слухи об уходе с поста.

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