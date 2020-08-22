Голова Донецької ОДА розповів про ситуацію з коронавірусом в регіоні

“Пандемія триває. Подолати її можна тільки відповідальною поведінкою та серйозним ставленням до загрози. Тому закликаю усіх дотримуватися карантинних обмежень та виконувати протиепідемічні рекомендації МОЗ”, — написав Кириленко.

За його даними, за минулу добу випадків COVID-19 зафіксовано:



7 у Слов’янську (3-річний хлопчик, чоловіки 34, 57, 38 і 71 року, жінки 59 і 61 року);



7 у Краматорську (чоловіки 43 і 73 років, жінки 59, 37, 79, 39 і 54 років);



5 у Маріуполі (хлопчики 6 і 9 років, чоловік 28 років, жінки 32 і 35 років);



1 у Лиманській ОТГ (чоловік 22 років).



Як повідомляв УНН, в Україні на ранок 22 серпня зафіксовано майже 103 тисячі випадків COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад як 2,3 тисячі. Загалом понад 23 млн осіб у світі заразилися коронавірусом.