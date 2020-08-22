Голова Донецької ОДА розповів про ситуацію з коронавірусом в регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Донецькій області за суботу, 22 серпня, коронавірус виявили у ще 20 мешканців регіону, у тому числі у трьох дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
“Пандемія триває. Подолати її можна тільки відповідальною поведінкою та серйозним ставленням до загрози. Тому закликаю усіх дотримуватися карантинних обмежень та виконувати протиепідемічні рекомендації МОЗ”, — написав Кириленко.
За його даними, за минулу добу випадків COVID-19 зафіксовано:
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- 7 у Слов’янську (3-річний хлопчик, чоловіки 34, 57, 38 і 71 року, жінки 59 і 61 року);
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- 7 у Краматорську (чоловіки 43 і 73 років, жінки 59, 37, 79, 39 і 54 років);
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- 5 у Маріуполі (хлопчики 6 і 9 років, чоловік 28 років, жінки 32 і 35 років);
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- 1 у Лиманській ОТГ (чоловік 22 років).
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Як повідомляв УНН, в Україні на ранок 22 серпня зафіксовано майже 103 тисячі випадків COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад як 2,3 тисячі. Загалом понад 23 млн осіб у світі заразилися коронавірусом.