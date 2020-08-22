Председатель Донецкой ОГА рассказал о ситуации с коронавируса в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Донецкой области за субботу, 22 августа, коронавирус обнаружили в еще 20 жителей региона, в том числе у троих детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Пандемия продолжается. Преодолеть ее можно только ответственным поведением и серьезным отношением к угрозе. Поэтому призываю всех соблюдать карантин и выполнять противоэпидемические рекомендации МОЗ”, — написал Кириленко.
По его данным, за минувшие сутки случаев COVID-19 зафиксировано:
-
- 7 в Славянске (3-летний мальчик, мужчины 34, 57, 38 и 71 года, женщины 59 и 61 года);
-
- 7 в Краматорске (мужчины 43 и 73 лет, женщины 59, 37, 79, 39 и 54 лет);
-
- 5 в Мариуполе (мальчики 6 и 9 лет, мужчина 28 лет, женщины 32 и 35 лет);
-
- 1 в Лиманской ОТГ (мужчина 22 лет).
-
Как сообщал УНН, в Украине на утро 22 августа зафиксировано почти 103 тисячи случаев COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,3 тысячи. Всего более 23 млн человек в мире заразились коронавирусом.