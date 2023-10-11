Голова дипломатії ЄС: не всі палестинці є терористами, тому карати їх усіх буде несправедливо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Не всі палестинці є терористами, тому карати їх поголовно за напад радикального ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль буде "несправедливо і непродуктивно". Про це у вівторок, 10 жовтня, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель після наради з міністрами закордонних справ країн ЄС, пише УНН з посиланням на DW.
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За словами Борреля, "переважна їхня більшість - за двома або, можливо, трьома винятками" - висловилася за продовження співпраці з адміністрацією Палестинської національної автономії (ПНА) та подальше надання допомоги жителям палестинських територій.
При цьому більшість членів ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії перевірити, "як використовується ця допомога і хто її отримує, щоб бути впевненими у відсутності зв'язку між нашою підтримкою та терористичною діяльністю ХАМАС", сказав Боррель. Він наголосив: якщо з'ясується, що ЄС мимоволі фінансував терористів, то "хтось має взяти за це політичну відповідальність". Однак голова дипломатії Євросоюзу додав, що не вірить у таку можливість.
Боррель дав зрозуміти, що проведення такої перевірки "не повинно бути виправданням для затримок" у співпраці з ПНА, яка "є чимось зовсім іншим, ніж ХАМАС".
Поточні платежі на допомогу палестинцям також не повинні відкладатись, заявив голова дипломатії ЄС. "Жахливою помилкою буде в цей критичний момент зупинити нашу підтримку Палестинської національної автономії, тому що це буде найкращим подарунком, який ми можемо зробити ХАМАС, і це поставить під загрозу наші інтереси і наше партнерство з арабським світом", - сказав Боррель.
Доповнення
Гуманітарна допомога жителям сектору Газа та Західного берега річки Йордан продовжиться "стільки, скільки необхідно", заявив того ж дня офіційний представник Єврокомісії Балаш Уйварі.