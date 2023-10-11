Голова дипломатії ЄС: не всі палестинці є терористами, тому карати їх усіх буде несправедливо

ukru
29 березня, 17:57 • 181829 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 230738 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 203521 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 240445 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 211447 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 171274 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 170711 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 154616 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 455720 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173886 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.9 м/с
55 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 133571 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 108600 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 126733 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 74328 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 54342 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 308778 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 455737 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 500405 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 503521 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 408328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 108600 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 230781 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 151760 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 144479 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 117088 перегляди
Актуальне
Голова дипломатії ЄС: не всі палестинці є терористами, тому карати їх усіх буде несправедливо

Голова дипломатії ЄС: не всі палестинці є терористами, тому карати їх усіх буде несправедливо

Київ • УНН

 • 495503 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Не всі палестинці є терористами, тому карати їх поголовно за напад радикального ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль буде "несправедливо і непродуктивно". Про це у вівторок, 10 жовтня, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель після наради з міністрами закордонних справ країн ЄС, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

За словами Борреля, "переважна їхня більшість - за двома або, можливо, трьома винятками" - висловилася за продовження співпраці з адміністрацією Палестинської національної автономії (ПНА) та подальше надання допомоги жителям палестинських територій.

При цьому більшість членів ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії перевірити, "як використовується ця допомога і хто її отримує, щоб бути впевненими у відсутності зв'язку між нашою підтримкою та терористичною діяльністю ХАМАС", сказав Боррель. Він наголосив: якщо з'ясується, що ЄС мимоволі фінансував терористів, то "хтось має взяти за це політичну відповідальність". Однак голова дипломатії Євросоюзу додав, що не вірить у таку можливість.

Боррель дав зрозуміти, що проведення такої перевірки "не повинно бути виправданням для затримок" у співпраці з ПНА, яка "є чимось зовсім іншим, ніж ХАМАС".

Поточні платежі на допомогу палестинцям також не повинні відкладатись, заявив голова дипломатії ЄС. "Жахливою помилкою буде в цей критичний момент зупинити нашу підтримку Палестинської національної автономії, тому що це буде найкращим подарунком, який ми можемо зробити ХАМАС, і це поставить під загрозу наші інтереси і наше партнерство з арабським світом", - сказав Боррель.

Доповнення

Гуманітарна допомога жителям сектору Газа та Західного берега річки Йордан продовжиться "стільки, скільки необхідно", заявив того ж дня офіційний представник Єврокомісії Балаш Уйварі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90