Голова дипломатії ЄС: не всі палестинці є терористами, тому карати їх усіх буде несправедливо

Деталі

За словами Борреля, "переважна їхня більшість - за двома або, можливо, трьома винятками" - висловилася за продовження співпраці з адміністрацією Палестинської національної автономії (ПНА) та подальше надання допомоги жителям палестинських територій.

При цьому більшість членів ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії перевірити, "як використовується ця допомога і хто її отримує, щоб бути впевненими у відсутності зв'язку між нашою підтримкою та терористичною діяльністю ХАМАС", сказав Боррель. Він наголосив: якщо з'ясується, що ЄС мимоволі фінансував терористів, то "хтось має взяти за це політичну відповідальність". Однак голова дипломатії Євросоюзу додав, що не вірить у таку можливість.

Боррель дав зрозуміти, що проведення такої перевірки "не повинно бути виправданням для затримок" у співпраці з ПНА, яка "є чимось зовсім іншим, ніж ХАМАС".

Поточні платежі на допомогу палестинцям також не повинні відкладатись, заявив голова дипломатії ЄС. "Жахливою помилкою буде в цей критичний момент зупинити нашу підтримку Палестинської національної автономії, тому що це буде найкращим подарунком, який ми можемо зробити ХАМАС, і це поставить під загрозу наші інтереси і наше партнерство з арабським світом", - сказав Боррель.

Доповнення

Гуманітарна допомога жителям сектору Газа та Західного берега річки Йордан продовжиться "стільки, скільки необхідно", заявив того ж дня офіційний представник Єврокомісії Балаш Уйварі.