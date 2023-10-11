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Глава дипломатии ЕС: не все палестинцы являются террористами, поэтому наказывать их всех будет несправедливо

Киев • УНН

 • 495500 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Не все палестинцы являются террористами, поэтому наказывать их поголовно за нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль будет "несправедливо и непродуктивно". Об этом во вторник, 10 октября, заявления в Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель после совещания с министрами иностранных дел стран ЕС, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам Борреля, "подавляющее их большинство - за двумя или, возможно, тремя исключениями" - высказалось за продолжение сотрудничества с администрацией Палестинской национальной автономии (ПНА) и дальнейшее оказание помощи жителям палестинских территорий.

При этом большинство членов ЕС поддержали предложение Еврокомиссии проверить, "как используется эта помощь и кто ее получает, чтобы быть уверенными в отсутствии связи между нашей поддержкой и террористической деятельностью ХАМАС", сказал Боррель. Он подчеркнул: если выяснится, что ЕС невольно финансировал террористов, то "кто-то должен будет взять за это политическую ответственность". Однако глава дипломатии Евросоюза добавил, что не верит в такую возможность.

Боррель дал понять, что проведение такой проверки "не должно быть оправданием для задержек" в сотрудничестве с ПНА, которая "является чем-то совершенно иным, чем ХАМАС". 

Текущие платежи на помощь палестинцам также не должны откладываться, заявил глава дипломатии ЕС. "Будет ужасной ошибкой в этот критический момент остановить нашу поддержку Палестинской национальной автономии, потому что это будет лучшим подарком, который мы можем сделать ХАМАС, и это поставит под угрозу наши интересы и наше партнерство с арабским миром", - сказал Боррель.

Дополнение

Гуманитарная помощь жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан продолжится "столько, сколько необходимо", заявил в тот же день официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

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