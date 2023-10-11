Глава дипломатии ЕС: не все палестинцы являются террористами, поэтому наказывать их всех будет несправедливо

КИЕВ. 11 октября. УНН. Не все палестинцы являются террористами, поэтому наказывать их поголовно за нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль будет "несправедливо и непродуктивно". Об этом во вторник, 10 октября, заявления в Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель после совещания с министрами иностранных дел стран ЕС, пишет УНН со ссылкой на DW.