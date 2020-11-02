Голова Держгеокадастру: розгляд земельного закону в КСУ це бажання старих політиків скасувати ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Скасування земельної реформи є спробою заблокувати процес передачі земель громадам. Розгляд цього питання в Конституційному Суді зумовлений бажанням старих політиків скасувати ринок землі. Про це заявив на брифінгу голова Держгеокадастру Роман Лещенко, передає кореспондент УНН.
"Я сьогодні хочу зробити кілька заяв, у зв’язку з подіями, що зараз відбуваються в КСУ. Питання, що стосується скасування земельної реформи… Скасування земельної реформи в країні зумовлене бажанням деяких старих політиків різного роду, представників політичних фракцій, які спекулюють на темі земельної реформи", - сказав Лещенко.
Він зазначив, що КСУ порушує законодавство, змінивши сьогодні свій порядок денний.
"Скасування земельної реформи є спробою заблокувати процес передачі земель громадам. Це блокування ініціатив щодо відкриття доступу до інформації про землю на території України", - додав Лещенко.
Нагадаємо, як заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, КСУ з порушенням процедур змінив порядок денний і сьогодні розглядатиме справу за поданням 46 нардепів, яка стосується тлумачення по землі.