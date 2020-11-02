Глава Госгеокадастра: рассмотрение земельного закона в КСУ это желание старых политиков отменить рынок земли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Отмена земельной реформы является попыткой заблокировать процесс передачи земель общинам. Рассмотрение этого вопроса в Конституционном Суде обусловлено желанием старых политиков отменить рынок земли. Об этом заявил на брифинге председатель Госгеокадастра Роман Лещенко, передает корреспондент УНН.
"Я сегодня хочу сделать несколько заявлений, в связи с событиями, которые сейчас происходят в КСУ. Вопрос, касающийся отмены земельной реформы... Отмена земельной реформы в стране обусловлена желанием некоторых старых политиков разного рода, представителей политических фракций, которые спекулируют на теме земельной реформы", - сказал Лещенко.
Он отметил, что КСУ нарушает законодательство, изменив сегодня свою повестку дня.
"Отмена земельной реформы является попыткой заблокировать процесс передачи земель общинам. Блокировка инициатив по открытию доступа к информации о земле на территории Украины", - добавил Лещенко.
Напомним, как заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, КСУ с нарушением процедур изменил повестку дня и сегодня рассматривать дело по представлению 46 нардепов, которая касается толкования по земле.