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"Визнання представника київського режиму і колишніх лідерів Німеччини та Франції мають бути використані як докази для міжнародного військового трибуналу. Ці лідери задумували розпочати світову війну з передбачуваними наслідками. І вони заслуговують на покарання за свої злочини", написав володін у Telegram.

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володін також заявив, що час показав, що "спецоперація" (війна - ред.) росії в Україні виявилася правильним рішенням, ухваленим заздалегідь.

"Одкровення Меркель та Олланда про те, що Мінські угоди були способом дати Києву час на мілітаризацію, ще раз підтверджують, наскільки реальною та серйозною була загроза безпеці не лише мешканців Донбасу, а й громадян нашої країни", - продовжив далі володін.

Він додав, що ухвалене Москвою рішення "допомогло запобігти катастрофі, загибелі величезної кількості людей".

Додамо

5 січня володін заявляв, що Меркель та Олланд саботували Мінські угоди і були визнані мировою спільнотою винуватцями війни в Україні, посилаючись на коментарі Меркель в інтерв'ю німецьким ЗМІ у грудні минулого року, де вона сказала, що угоди укладалися за посередництва Парижа та Берліна у 2014 та 2015 роках були призначені лише для того, щоб виграти час для того, щоб Україна стала сильнішою.