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"Признание представителя киевского режима и бывших лидеров Германии и Франции должны быть использованы как доказательства для международного военного трибунала. Эти лидеры замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И они заслуживают наказания за свои преступления", написал володн в Telegram.

Детали

володин также заявил, что время показало, что "спецоперация" (война - ред.) россии в Украине оказалась правильным решением, принятым заранее.

"Откровения Меркель и Олланда о том, что Минские соглашения были способом дать Киеву время на милитаризацию, еще раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны", - продолжил далее володин.

Он добавил, что принятое Москвой решение "помогло предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей".

Добавим

5 января володин заявлял, что Меркель и Олланд саботировали Минские соглашения и были признаны мировым сообществом виновниками войны в Украине, ссылаясь на комментарии Меркель в интервью немецким СМИ в декабре прошлого года, где она сказала, что соглашения заключались при посредничестве Парижа и Берлина в 2014 и 2015 годах были предназначены лишь для того, чтобы выиграть время для того, чтобы Украина стала сильнее.