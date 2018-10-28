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Голосування в другому турі президентських виборів завершилося на всій території Бразилії

Голосування в другому турі президентських виборів завершилося на всій території Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голосування в рамках другого туру президентських виборів завершилося у неділю на всій території Бразилії. Виборчі дільниці в найзахіднішому штаті республіки Акрі закрилися о 17:00 за місцевим часом (00:00 за київським часом), інформує УНН із посиланням на ТАРС.

Двома годинами раніше голосування завершилося на більшій частині найбільшої південноамериканської країни, у тому числі в її столиці і найбільш густонаселених містах — Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро. Бразильське законодавство забороняє оприлюднювати дані підрахунку голосів на виборах президента до закриття всіх виборчих дільниць. Публікація цієї інформації очікується в найближчі хвилини.

Ультраправий депутат національного парламенту Жаір Болсонару перемагає в другому турі президентських виборів в Бразилії. Такі попередні офіційні дані, оприлюднені в неділю Вищим виборчим судом (аналог Центрвиборчкому) за підсумками обробки 88,44% бюлетенів.

Згідно з цією інформацією, за Болсонару проголосували 55,7% виборців. Його суперник — кандидат від лівої Партії трудящих Фернанду Аддад — заручився підтримкою 44,3% співгромадян.

Схожі дані були отримані і в результаті екзит-полом, проведеного в неділю Бразильським інститутом вивчення громадської думки та статистики. За його інформацією, за Болсонару проголосували 56% виборців, за Аддада — 44%.

Як раніше інформував УНН, за вищий державний пост у Бразилії боролися ультраправий депутат парламенту Жаір Болсонару, який на початку вересня пережив замах, і представник лівої Партії трудящих Фернанду Аддад, який замінив у якості кандидата на пост президента засудженого за корупцію екс-главу держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву. Інавгурація нового глави держави запланована на 1 січня 2019 року, його мандат розрахований на чотири роки.

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