Голосование во втором туре президентских выборов завершилось на всей территории Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Голосование в рамках второго тура президентских выборов завершилось в воскресенье на всей территории Бразилии. Избирательные участки в самом западном штате республики Акре закрылись в 17:00 по местному времени (00:00 по киевскому), передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Двумя часами ранее голосование завершилось на большей части крупнейшей южноамериканской страны, в том числе в ее столице и наиболее густонаселенных городах — Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Бразильское законодательство запрещает обнародовать данные подсчета голосов на выборах президента до закрытия всех избирательных участков. Публикация этой информации ожидается в ближайшие минуты.
Ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару побеждает во втором туре президентских выборов в Бразилии. Такие предварительные официальные данные, обнародованные в воскресенье Высшим избирательным судом (аналог Центризбиркома) по итогам обработки 88,44% бюллетеней.
Согласно этой информации, за Болсонару проголосовали 55,7% избирателей. Его соперник — кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад — заручился поддержкой 44,3% граждан.
Похожие данные были получены и в результате экзит-полом, проведенного в воскресенье Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики. По его информации, за Болсонару проголосовали 56% избирателей, за Аддада — 44%.
Как ранее информировал УНН, за высший государственный пост в Бразилии боролись ультраправый депутат парламента Жаир Болсонару, который в начале сентября пережил покушение, и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, который заменил в качестве кандидата на пост президента осужденного за коррупцию экс-главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву. Инаугурация нового главы государства запланирована на 1 января 2019 года, его мандат рассчитан на четыре года.