Ультраправий кандидат у президенти Бразилії продовжує лідирувати у виборчій гонці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Кандидат на пост президента Бразилії, ультраправий депутат національного парламенту Жаір Болсонару, який лідирував за підсумками першого туру президентських виборів, зберігає найбільші шанси на перемогу у виборчій гонці. Про це повідомляє УНН із посиланням на поширені в четвер дані опитування соціологічного центру Datafolha.
Згідно з дослідженням, у рейтингу симпатій бразильських виборців Болсонару значно випереджає свого суперника — представника лівої Партії трудящих Фернанду Аддада, який замінив в якості кандидата на пост президента засудженого за корупцію екс-главу держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву. У другому турі виборів за ультраправого депутата мають намір проголосувати 59% виборців. Представник лівих сил може розраховувати на підтримку 41% співгромадян.
Дослідження проводилося 17-18 жовтня, його похибка становить 2%. В опитуванні взяли участь 9137 чоловік.
Як раніше інформував УНН, 7 жовтня в Бразилії відбулися президентські і парламентські вибори. Згідно з офіційними даними, серед кандидатів на вищий пост найбільшу кількість голосів набрали Болсонару (46,03%) і представник лівої Партії трудящих Фернанду Аддад (29,28%). Оскільки жоден зі цих кандидатів не зміг подолати 50%-ву позначку, 28 жовтня вони зустрінуться у другому турі.
За даними опитування Бразильського інституту вивчення громадської думки та статистики, поширеним у минулий понеділок, Болсонару виграє другий тур виборів президента Бразилії. Згідно з дослідженням, за депутата намір проголосувати 59% виборців. Його суперник Аддад може розраховувати на підтримку 41% співгромадян.