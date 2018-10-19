Ультраправий кандидат у президенти Бразилії продовжує лідирувати у виборчій гонці

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Кандидат на пост президента Бразилії, ультраправий депутат національного парламенту Жаір Болсонару, який лідирував за підсумками першого туру президентських виборів, зберігає найбільші шанси на перемогу у виборчій гонці. Про це повідомляє УНН із посиланням на поширені в четвер дані опитування соціологічного центру Datafolha.