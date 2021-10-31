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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Голосно гралися: у Росії хлопець скинув з балкона багатоповерхівки двох дівчаток

Київ • УНН

 • 32830 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вранці, 31 жовтня, в Республіці Тива в Росії, поліцейські виявили двох неповнолітніх дівчаток, 9 та 14 років, із множинними травмами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції у Республіці Тива.

Голосно гралися: у Росії хлопець скинув з балкона багатоповерхівки двох дівчаток

Деталі

У місті Кизил біля будинку на вулиці Лопсанчапа знайдено тіла двох неповнолітніх сестр. За підозрою у вбивстві затримано раніше засудженого 23-річного уродженця Тес-Хемського району, який винаймав кімнату в їхній квартирі.

У підозрюваного стався конфлікт із дітьми, які начебто галасували. Унаслідок чого він розлютився та скинув їх з балкона восьмого поверху.

ідомо, що в сусідній кімнаті спала ще одна дівчинка, але її він не чіпав.

Нагадаємо

В результаті аварії на автогонках в США загинули дві дитини, щонайменше 8 постраждалих.

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