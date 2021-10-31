Громко играли: в России парень сбросил с балкона многоэтажки двух девочек.

Детали

В городе Кызыл у дома на улице Лопсанчапа найдены тела двух несовершеннолетних сестр. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района, который снимал комнату в их квартире.

У подозреваемого произошел конфликт с якобы шумевшими детьми. В результате он разозлился и сбросил их с балкона восьмого этажа.

Известно, что в соседней комнате спала еще одна девочка, но ее он не тронул.

Напомним

В результате аварии на автогонках в США погибли два ребенка, по меньшей мере 8 пострадавших.