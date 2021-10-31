Громко играли: в России парень сбросил с балкона многоэтажки двух девочек.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Утром, 31 октября, в Республике Тива в России полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девочек, 9 и 14 лет, с множественными травмами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Республике Тива.
Детали
В городе Кызыл у дома на улице Лопсанчапа найдены тела двух несовершеннолетних сестр. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района, который снимал комнату в их квартире.
У подозреваемого произошел конфликт с якобы шумевшими детьми. В результате он разозлился и сбросил их с балкона восьмого этажа.
Известно, что в соседней комнате спала еще одна девочка, но ее он не тронул.
Напомним
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