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Громко играли: в России парень сбросил с балкона многоэтажки двух девочек.

Киев • УНН

 • 32830 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Утром, 31 октября, в Республике Тива в России полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девочек, 9 и 14 лет, с множественными травмами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Республике Тива.

Громко играли: в России парень сбросил с балкона многоэтажки двух девочек.

Детали

В городе Кызыл у дома на улице Лопсанчапа найдены тела двух несовершеннолетних сестр. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района, который снимал комнату в их квартире.

У подозреваемого произошел конфликт с якобы шумевшими детьми. В результате он разозлился и сбросил их с балкона восьмого этажа.

Известно, что в соседней комнате спала еще одна девочка, но ее он не тронул.

Напомним

В результате аварии на автогонках в США погибли два ребенка, по меньшей мере 8 пострадавших.

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