Голландця, який ховав заощадження у пральній машині, звинуватили у відмиванні грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У квартирі жителя нідерландської столиці поліція знайшла пральну машину повну грошей. Про це повідомляє видання De Persgroep, пише УНН.
24-річного власника пральної машини повної готівки поліція затримала за підозрою у відмиванні грошей. Всього в пристрої знаходилося 350 тисяч євро купюрами номіналом 50 і 100 євро. Також в ході обшуків у помешканні затриманого були вилучені мобільні телефони, машинка для підрахунку грошей і зброя.
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Поліція підозрює, що затриманий брав участь в схемі з відмивання гроші від продажу наркотиків через перукарні та салони прокату авто.