Прятавшего в стиральной машине сбережения голландца обвинили в отмывании денег
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В квартире жителя голландской столицы полиция нашла стиральную машину полную денег. Об этом сообщает издание De Persgroep, пишет УНН.
24-летнего владельца стиральной машины полной налички полиция задержала по подозрению в отмывании денег. Всего в устройстве находилось 350 тысяч евро купюрами достоинством 50 и 100 евро. Также в ходе обысков в доме у задержанного были изъяты сотовые телефоны, машинка для подсчета денег и оружие.
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Полиция подозревает, что задержанный участвовал в схеме по отмыванию деньги от продажи наркотиков через парикмахерские и салоны по прокату авто.