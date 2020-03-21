Голландця посадили на 70 діб за погрозу заразити коронавірусом поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Нідерландах суд засудив до десяти тижнів адміністративного ув'язнення молоду людину, яка навмисно кашляла на поліцейських, заявляючи, що заразила їх коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Суд в Гаазі визнав його винним в загрозі заподіяння смерті.
Суддя мотивував своє рішення бажанням застерегти інших співгромадян від подібних вчинків. Особливо в нинішній кризовий час гідне осуду те, що чоловік збирався заразити співробітників органів правопорядку, говориться у вердикті і уточнюється: "Саме зараз наші помічники заслуговують нашого захисту".
23-річний засуджений не був інфікований вірусом SARS-CoV-2. Проти ночі на 18 березня він їхав на автомобілі, петляючи і з перевищенням швидкості, і був зупинений поліцією. Відмовившись від тесту на вміст алкоголю в крові, молодик став навмисно кашляти в обличчя двом поліцейським, заявляючи: "У мене коронавірус, а тепер і у вас!".
Нагадаємо, глава МОЗ Нідерландів знепритомнів під час дебатів про коронавірус.