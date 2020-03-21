Голландца посадили на 70 суток за угрозу заразить коронавирусом полицейских

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100129 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103299 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105353 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104362 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112960 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100751 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105239 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106636 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 106049 просмотра
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4 марта, 18:57 • 109151 просмотра
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Голландца посадили на 70 суток за угрозу заразить коронавирусом полицейских

Голландца посадили на 70 суток за угрозу заразить коронавирусом полицейских

Киев  •  УНН

 • 12177 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Нидерландах суд приговорил к десяти неделям административного заключения молодого человека, который намеренно кашлял на полицейских, заявляя, что заразил их коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Суд в Гааге признал его виновным в угрозе причинения смерти.

Судья мотивировал свое решение желанием предостеречь других сограждан от подобных поступков. Особенно в нынешнее кризисное время достойно порицания то, что мужчина собирался заразить сотрудников органов правопорядка, говорится в вердикте и уточняется: "Именно сейчас наши помощники заслуживают нашей защиты".

23-летний осужденный не был инфицирован вирусом SARS-CoV-2. В ночь на 18 марта он ехал на автомобиле петляя и с превышением скорости и был остановлен полицией. Отказавшись от теста на содержание алкоголя в крови, молодой человек стал намеренно кашлять в лицо задержавшим его двум полицейским, заявляя: "У меня коронавирус, а теперь и у вас!".

Напомним, глава Минздрава Нидерландов потерял сознание во время дебатов о коронавирусе.

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